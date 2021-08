Tunisie : Ennahdha dénonce les mesures abusives, l’assignation à résidence et prône une sortie rapide des mesures exceptionnelles

Le bloc parlementaire d’Ennahdha appelle « à sortir, dans les délais les plus proches, de la situation exceptionnelle, pour faire revenir le pays à la situation ordinaire, tout en s’en tenant à la constitution du pays et ses lois ».

Dans un communiqué rendu public ce lundi 16 août, le mouvement dénonce « toutes les mesures abusives, qui ne s’appuient pas sur des décisions judiciaires, viole les textes constitutionnels, notamment la comparution des civils devant les tribunaux militaires, leur assignation à résidence, une disposition prise contre nombre de citoyens, dont le dirigeant d’Ennahdha et l’ancien ministre, Anouar Maârouf ».

Le mouvement se dit solidaire des membres de l’ARP et de leurs familles, considérant l’interdiction de voyage dont ils font l’objet, comme « une atteinte à leurs droits privés et publics, garantis par la constitution et les valeurs de la révolution ».

Ennahdha appelle les membres du parlement « à être solidaires, en défense de leur institution constitutionnelle, et à intensifier le dialogue sur les moyens les plus judicieux pour la reprise des travaux de l’Assemblée, l’amélioration de sa prestation, et le classement de ses priorités, tout en tirant les enseignements des erreurs du passé et en interagissant avec les données de la nouvelle étape ».

Le mouvement affirme que « le dialogue est le meilleur moyen de sortir de cette crise globale dans le pays, afin que la Tunisie puisse faire face à ses problèmes immédiats et lointains, dans le cadre de l’unité nationale et de la constitution ».

