Tunisie : Ennahdha se dit solidaire du Qatar suite à « la campagne tendancieuse » le visant

Le mouvement Ennahdha exprime, ce lundi 07 novembre, « sa totale solidarité avec l’Etat du Qatar », et dénonce « les campagnes suspectes, et empruntes de racisme le visant ».

Ennahdha pointe « la campagne médiatique tendancieuse contre l’Etat du Qatar, à l’occasion de l’organisation sur son sol de la 22ème édition de la coupe du monde », la considérant comme étant « l’émanation de parties ayant la rancœur en partage, contre un pays arabe qui s’apprête à organiser un événement sportif de renommée internationale ».

Le parti dit « sa confiance dans le Qatar de faire de cette édition du mondial, comme étant la plus réussie et la mieux organisée ».

Le mouvement salue « la grande préparation de l’Etat du Qatar pour l’organisation du plus important évènement footballistique dans le monde, son attachement aux valeurs arabo-musulmanes », et demeure confiant qu’il sera « au centre des regards du monde, et objet de sa grande admiration ».

