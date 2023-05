Tunisie : Entretien Saïed/ al-Sissi à Djeddah autour des affaires régionales et internationales

Le président de la république, Kaïs Saïed, a mené, ce vendredi 19 Mai, à Djeddah, des discussions, avec son homologue égyptien, Abdelfattah al-Sissi.

La rencontre a porté sur les relations étroites entre les peuples tunisien et égyptien, et les moyens de les consolider et de les développer.

Les deux dirigeants ont évoqué des affaires régionales et internationales, et la nécessité d’agir collectivement en vue d’y faire face et de les surmonter.

Gnetnews