Tunisie : Envoi des SMS Ã  partir de ce soir, 73 mille adolescents de 15-17 ans inscrits sur le dispositif Evax

Tunisie : Envoi des SMS à partir de ce soir, 73 mille adolescents de 15-17 ans inscrits sur le dispositif Evax

Le Directeur Général de la Santé et coordinateur des opérions de vaccination massive, Fayçal Ben Salah, a annoncé ce vendredi 27 août, que le ministère de la Santé allait envoyer ce soir, à partir de 17 heures, des SMS pour convoquer la catégorie d’âge concernée par la vaccination contre le Coronavirus, pendant la 3ème journée de vaccination massive, prévue le dimanche 29 août.

Dans une déclaration à la TAP, il a indiqué que 400 centres dans différentes régions du pays, allaient ouvrir leurs portes de 7h du matin à 19h.

Il a ajouté que deux équipes allaient vacciner les deux catégories d’âge, les adolescents de 15 à 17 ans, et les plus de 40 ans, étant donné que différents vaccins vont être utilisés ; Pfizer pour les enfants, et AstraZeneca pour l’autre catégorie d’âge.

Il a, par ailleurs, fait savoir que 73 mille enfants de la catégorie d’âge en question (15 – 17 ans), sont inscrits sur le dispositif Evax pour recevoir le vaccin contre le Coronavirus depuis l’ouverture de l’inscription jusqu’à ce matin 7 heures, sur un ensemble de 475 mille dont le ministère a programmé la convocation le dimanche 29 août, la 3ème journée de vaccination portes ouvertes. Ce taux ne dépasse pas les 16 %, des personnes dont le ministère a programmé la convocation à la vaccination, ce qui constitue un taux faible et en deçà du seuil espéré.

Il a, par ailleurs, indiqué que 820 mille inscrits de la catégorie d’âge de 40 ans et plus, allaient être convoquées pour la 3ème journée de vaccination massive, souhaitant qu’ils ne manquent pas ce rendez-vous. 8 mille professionnels de santé et bénévoles ont été mobilisés pour faire réussir la 3ème journée de vaccination.

Deux journées de vaccination massive ont été organisées les dimanches 08 et 15 août, ayant permis la vaccination de plus d’un million de personnes.

Gnetnews