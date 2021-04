Tunisie â€“ Ã‰pidÃ©mie : Situation Ã  haut risque, la barre des contaminations dÃ©passe les 300 mille

Tunisie – Épidémie : Situation à haut risque, la barre des contaminations dépasse les 300 mille

La situation épidémiologique ne cesse de s’aggraver en Tunisie, et les mises en garde de la communauté scientifique et médicale se succèdent pour inciter les Tunisiens à la vigilance. Le comité scientifique est d’ailleurs en train d’étudier des hypothèses, en vue de durcir les restrictions, et maîtriser un tant soit peu, les courbes des décès et des contaminations qui suivent toujours une tendance ascendante. Le contexte sanitaire est d’autant plus préoccupant, en présence des variants, dont le britannique circule fortement dans le pays…

Selon son dernier communiqué, le ministère de la Santé recense 1770 nouveaux cas dépistés positifs au virus à la date du 24 avril, contre 1133 guérisons.

Le bilan total s’élève à 300 342 contaminations, contre 249 146 personnes rétablies.

73 disparitions des suites du Covid-19 ont été enregistrées à la même date, portant le bilan à 10 304 décès.

La pression monte chaque jour un peu plus sur les établissements hospitaliers, avec 2710 malades alités dans les établissements de soins publics et privés ; 515 sont placés en réanimation et 142 sous respiration artificielle.

14 122 malades ont été hospitalisés, au total, pour avoir contracté le virus, dont 93 nouvelles admissions au cours de dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé quelque 1 279 495 analyses depuis l’avènement de la pandémie, dont 6118 à la même date.

Gnetnews