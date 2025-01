Tunisie et Italie : Une coopération renforcée pour le développement durable

Une séance de travail s’est tenue ce mardi 7 janvier 2025, réunissant le ministre de l’Économie et de la Planification, M. Samir Abdelhafidh, et une délégation italienne de haut niveau, composée de responsables de la présidence du gouvernement italien, de l’Agence italienne de coopération internationale, du Fonds des dépôts et consignations italien, ainsi que de l’Institut Agronomique Méditerranéen de Bari (CIHEAM).

Cette rencontre, à laquelle a assisté l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, M. Alessandro Prunas, a été consacrée au lancement du projet TANIT, inscrit dans le cadre du Programme Mattei pour l’Afrique.

Objectifs du projet TANIT :

-Faire face aux impacts des changements climatiques.

-Garantir la sécurité alimentaire.

-Développer trois axes stratégiques :

La gestion des eaux usées.

L’amélioration de la performance agricole dans plusieurs régions tunisiennes.

Le renforcement de la formation, de la recherche et de l’innovation dans le secteur agricole.

Par ailleurs, les discussions ont également porté sur les autres volets du programme de soutien financier pour la période 2025-2027.

M. Samir Abdelhafidh a souligné l’importance du partenariat entre la Tunisie et l’Italie, mettant en avant la volonté commune de consolider cette coopération dans divers domaines pour servir les intérêts mutuels des deux pays.

De leur côté, les représentants italiens ont affirmé que le projet TANIT reflète l’engagement constant de leur gouvernement à accompagner la Tunisie dans son processus de développement. Ils ont réitéré leur disponibilité à renforcer le programme de coopération pour les années à venir et à veiller à une mise en œuvre efficace de ses différentes composantes.

