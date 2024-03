Tunisie : Faciliter la circulation au sein des aéroports, respecter la régularité des vols…des recommandations en prévision de la saison estivale 2024

Les préparatifs du transport aérien à la saison estivale 2024 a été au centre d’une séance de travail tenue ce mercredi 27 Mars au ministère du Transport, en présence des PDG du groupe Tunisair, et de l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), du commandant de l’aéroport Tunis-Carthage, du Directeur Général de la police des frontières et des étrangers, des représentants de la douane tunisienne, des directeurs généraux de Tunisair Handling, de Tunisair Catering, de Tunisair express et autres cadres.

La ministre de l’Equipement, chargée de la gestion du ministère du Transport, a appelé à accélérer l’actualisation du programme de restructuration de Tunisair, de redoubler d’effort pour améliorer la situation de cette entreprise nationale sous les différents aspects commercial, financier et technique.

Elle a affirmé que le transporteur national dispose d’attributs lui permettant de redécoller et de retrouver sa gloire d’antan.

La ministre a appelé à accélérer la finalisation des procédures inhérentes à la mise à disposition des besoins logistiques dans les différents services aériens, et à consolider les ressources humaines, en prévision de la prochaine saison estivale.

Elle a appelé à la conjugaison des efforts des différentes parties-prenantes pour la faire réussir, à travers la promotion des prestations rendues, la généralisation de la digitalisation, la facilitation de la circulation à l’intérieur des aéroports, en y assurant les différentes opérations avec la fluidité requise, ainsi le respect de la régularité des vols.

Les préparatifs de la compagnie Tunisair et de l’OACA ont été passés en revue. Les discussions ont tourné autour des solutions urgentes pour régler nombre de problèmes et pallier aux insuffisances enregistrées au cours de la saison écoulée, en coordination avec les intervenants dans les aéroports tunisiens.

