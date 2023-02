Tunisie : Froid, pluies et neige Ã  partir de cette nuit et demain vendredi

Tunisie : Froid, pluies et neige à partir de cette nuit et demain vendredi

L’actualité est éminemment météorologique les prochaines heures, avec le retour des pluies, de la neige, et un vent violent.

Des pluies éparses sont attendues cette nuit, et demain vendredi 10 février 2023, au Nord, et localement au centre et au sud, lesquelles seront, provisoirement, orageuses et intenses, notamment dans les régions côtières du Nord, et au Sahel, avec des quantités comprises entre 20 et 40°, atteignant localement les 60 millimètres.

Les températures sont en baisse, avec un vent violent du secteur Nord, et la chute de neige dans les régions Ouest Nord, et Centre dont la hauteur dépasse les 800 mètres.

Le temps sera propice, samedi 11 février , aux pluies au Sud-est, elles seront provisoirement orageuses, et localement intenses, avec un vent du secteur Nord-est violent à extrêmement violent.

L’INM avait publié, juste avant, un bulletin pour la navigation et la pêche, alertant sur un vent violent et des vagues dépassant les 07 mètres.

Gnetnews