Tunisie/ Gaz algÃ©rien : Poursuite des nÃ©gociations, le dernier mot appartient Ã  Tebboune

Tunisie/ Gaz algérien : Poursuite des négociations, le dernier mot appartient à Tebboune

La Tunisie et l’Algérie décident de poursuivre les négociations sur la demande supplémentaire de gaz, formulée par Tunis, pour répondre à ses besoins grandissants en période estivale.

Alger et Tunis ont convenu de poursuivre les concertations autour de la demande de l’augmentation du volume contractuel des cargaisons de gaz naturel, pour pourvoir à la demande de la Tunisie, annonce le ministère de l’Energie et des Mines algérien.

Dans un PV signé au terme de la réunion de la commission bilatérale tuniso-algérienne de l’Energie et des Mines, sous la coprésidence de Mohamed Argueb, et Neïla Nouira Gongi, respectivement, ministre de l’Energie algérien et ministre de l’Industrie tunisienne, il a été, par ailleurs, convenu de continuer les négociations autour de la demande de la hausse des livraisons de Gaz de pétrole liquéfié (GPL), et de gaz butane.

Cette réunion qui s’est tenue hier, mardi 31 Mai à Alger, en présence des délégations des deux pays, a débouché sur un engagement de la partie algérienne à examiner les mesures de consolidation de partenariat en matière de prospection de pétrole entre la Sonatrach et l’ETAP.

L’entreprise énergétique algérienne, Sonatrach, procédera à l’étude de nouvelles propositions des sites d’exploration en Tunisie.

Les deux parties poursuivront, également, les négociations en vue du développement les capacités de liaison pour consolider le système électrique.

Tunis et Alger ont décidé d’étudier les possibilités de coopération dans le secteur des mines, notamment l’exploitation et la transformation des produits phosphatés, et l’échange des expériences en matière de formation et d’énergies renouvelables.

Ces demandes et conventions seront approuvées par le président algérien, Abdelmajid Tebboune, indique le ministère algérien.

La ministre de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, Neïla Nouira Gongi, effectue une visite de travail, en Algérie ; elle a été reçue par le Premier ministre algérien et plusieurs membres du gouvernement algérien.

Gnetnews