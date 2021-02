Tunisie/ Ghannouchi – Majoul : Appel au dialogue et Ã  la sagesse pour une sortie de crise

Tunisie/ Ghannouchi – Majoul : Appel au dialogue et à la sagesse pour une sortie de crise

Le Président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, a reçu ce lundi 22 février au palais du Bardo, le président de l’UTICA, Samir Majoul.

La rencontre a porté sur « la situation générale, les difficultés économiques et les solutions à même d’y remédier, notamment face à la crise du Coronavirus et ses retombées négatives sur les différents secteurs », indique un communiqué de l’ARP.

Les deux hommes ont, par ailleurs évoqué, la crise politique, appelant les différentes parties à s’en tenir au sens de la responsabilité et de la sagesse, à opter pour la voix du dialogue et à intensifier les concertations.

Le président de l’Assemblée avait lancé une initiative pour une rencontre tripartite entre les trois présidents à même de parvenir à une sortie de crise. Ghannouchi avait envoyé une correspondance dans ce sens au président de la république, étant « le symbole de l’unité de l’Etat ».

Deux députés de l’Assemblée ont critiqué cette démarche, signalant qu’elle ne représente en rien le parlement.

Le Secrétaire Général de l’UGTT, Noureddine Taboubi, a affirmé ce matin, dans une déclaration médiatique, que la crise politique est réelle, et est entre le président de la république, et le président de l’Assemblée des représentants du peuple, et non entre Saïed et Mechichi ».

