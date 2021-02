Tunisie : Lâ€™initiative de Ghannouchi pour une rencontre tripartite entre les trois prÃ©sidents ne reprÃ©sente pas lâ€™AssemblÃ©e (dÃ©putÃ©s)

Tunisie : L’initiative de Ghannouchi pour une rencontre tripartite entre les trois présidents ne représente pas l’Assemblée (députés)

Les députés Hatem Mliki et Noôman el-Euch ont estimé, dans une déclaration à la TAP, que « l’initiative du président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi, demandant une rencontre rassemblant les trois présidents pour régler l’actuelle crise politique ne représente pas l’Assemblée ».

Le député du Courant démocrate, Noôman el-Euch, a indiqué que « cette initiative ne représente pas l’Assemblée, mais peut être considérée comme une initiative personnelle, sans plus ».

Hatem Mliki a, lui, déclaré que Rached Ghannouchi a pris cette décision, après l’avoir soumise aux structures du mouvement Ennahdha, signalant que « des contacts ont eu lieu entre les blocs parlementaires, au cours desquels les députés ont été unanimes que l’initiative de Ghannouchi ne représente pas le parlement ».

« Cette initiative vise à barrer la route devant celle des organisations nationales, notamment l’initiative du quartette parrain du dialogue », a-t-il souligné.

Le président de l’Assemblée avait adressé samedi une correspondance au président de la république, Kaïs Saïed, en tant que symbole de l’unité de l’Etat, « pour parvenir à une solution à la crise politique en Tunisie ».

Ghannouchi a par ailleurs proposé dans ce courrier, « la tenue d’une rencontre tripartite entre les trois présidents, dans les délais les plus proches ». Il l’a également appelé « à rassembler les différents protagonistes pour trouver une issue et des solutions, en faisant transcender le dialogue, l’échange et la concertation sur la situation dans le pays ».

La Tunisie vit depuis plusieurs semaines une crise politique aigüe, suite au refus du chef de l’Etat d’organiser une cérémonie de prestation serment, pour les 11 ministres désignés lors d’un remaniement ministériel, et dont la nomination a été validée par l’Assemblée, au terme d’une plénière de vote de confiance, tenue le 26 janvier dernier.

Gnetnews