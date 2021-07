Tunisie : Ghannouchi n’exclut pas le recours à la rue pour le retour de la démocratie et la réouverture du parlement

Le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Rached Ghannouchi a regretté jeudi dans un entretien avec l’AFP, le manque de dialogue avec la présidence, trois jours après la prise de pouvoir du président Kais Saied.

Il a averti qu’à défaut d’accord sur la formation d’un gouvernement et la réouverture du Parlement, « nous inviterons le peuple tunisien à défendre sa démocratie ».

« Bien sûr, s’il n’y avait pas d’accord sur le retour du Parlement, sur la formation d’un gouvernement et sa présentation au Parlement, la rue tunisienne se mettra en marche sans aucun doute et nous inviterons le peuple tunisien à défendre sa démocratie. Il (M. Saied) a mis des verrous sur le Parlement, un char à sa porte, c’est une erreur très sérieuse, c’est le moins qu’on puisse dire », a-t-il souligné.

Le président d’Ennahdha a par ailleurs indiqué qu’ »il n’y avait pas de dialogue aujourd’hui avec le président de la République ni avec ses conseillers. Mais nous pensons qu’il faut qu’il y ait un dialogue national ».

« Nous tenons à utiliser tous les moyens pacifiques, le dialogue, les négociations, la pression de la rue, la pression des organisations, des penseurs, la pression intérieure et extérieure, pour faire revenir la démocratie. »

Rached Ghannouchi a, par ailleurs, affirmé que son mouvement « était prêt à toutes les concessions pour que la démocratie revienne en Tunisie ».

« La Constitution tunisienne est plus importante que notre maintien au pouvoir. Nous sommes toujours prêts à toutes les concessions dans le cadre d’un retour à la démocratie, et non d’une imposition de la dictature et d’un coup d’Etat ».

D’après AFP