Tunisie : Gongi s’entretient aux Emirats avec les responsables de la BERD autour du financement des projets Ã©nergÃ©tiques

Tunisie : Gongi s’entretient aux Emirats avec les responsables de la BERD autour du financement des projets énergétiques

La ministre de l’Industrie, de l’énergie et des mines, Neïla Nouira Gongi, a mené, ce mercredi 18 janvier en marge de sa participation à la semaine d’Abu Dhabi de durabilité, des discussions avec la directrice exécutive de la région du Sud et de l’Est de la Méditerranée, de la Banque européenne de reconstruction et de développement, (BERD), Aida Sitdikova, et le directeur adjoint de l’énergie relevant de la même région, Gabriel de Lastours.

Cette rencontre était une occasion « de renforcer les liens de coopération et de partenariat dans le domaine de l’énergie, les responsables de la banque ont valorisé l’approbation européenne du financement du projet d’interconnexion électrique entre la Tunisie et l’Italie, Elmed, d’une valeur de 307.6 millions d’euros, en exprimant les dispositions de la banque à contribuer avec d’autres bailleurs de fonds, au financement de la partie tunisienne du projet, ramenant le coût total du projet à 804 millions d’euros.

Neïla Gongi a appelé la banque à accompagner les participants aux derniers appels d’offre des projets de production d’électricité, à partir de l’énergie solaire, d’une capacité de 1700 Méga-Watt, dans le cadre du régime des concessions.

Les deux responsables européens ont exprimé l’intérêt accordé par la banque à ce projet, exprimant leur souhait de le voir réussir, du fait de sa contribution à réaliser les objectifs tracés en matière de transition énergétique, notamment le fait d’atteindre les 35 % de production d’électricité à partir des énergies renouvelables, à l’horizon 2030.

Ils ont, par ailleurs, exprimé leur soulagement envers l’état d’avancement du projet de coopération avec la STEG, sur la restructuration de la société à travers un crédit d’une valeur de 300 millions d’euros, annonçant le versement de l’autre tranche, la prochaine période.

Gnetnews