Tunisie/ Grande-Bretagne : La coopÃ©ration Ã©conomique et financiÃ¨re au centre d’une rencontre Nemsia/ Winterton

Tunisie/ Grande-Bretagne : La coopération économique et financière au centre d’une rencontre Nemsia/ Winterton

La ministre des Finances, Sihem Boughdiri Nemsia, a rencontré ce lundi 28 février, la nouvelle ambassadrice du Royaume-Uni à Tunis, Helen Winterton.

La rencontre a porté sur « la coopération existante entre la Tunisie et la Grande-Bretagne, et les programmes conjoints entre les deux pays, notamment dans les domaines financier et économique ».

Les deux parties ont exprimé leur détermination à renforcer cette relation, et à approfondir la coopération bilatérale dans différents secteurs.

Gnetnews