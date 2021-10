Tunisie : Hausse de lâ€™endettement des particuliers de 5,8 % en 2020 (BCT)

Tunisie : Hausse de l’endettement des particuliers de 5,8 % en 2020 (BCT)

L’endettement global des particuliers auprès du secteur bancaire a totalisé 25.452 MDT en 2020 contre 24.053 MDT l’année précédente, soit une progression de 5,8% contre 0,4% en 2019.

Cette accélération s’explique aussi bien par l’évolution rapide des crédits à la consommation ayant surtout touché les crédits à l’aménagement de logements et les dépenses courantes que par celle des crédits à l’habitat, souligne la BCT dans son rapport annuel pour l’exercice 2020.

Le rythme d’accroissement de l’encours des créances impayées ou en contentieux a enregistré une hausse de 3,8 points de pourcentage, ajoute ce rapport dont une copie a été remise hier au président de la république, par le gouverneur de la BCT.

Les ménages à faibles revenus frappés de plein fouet

Les ménages à faibles revenus et les emplois précaires dans les secteurs les plus touchés par la crise sanitaire et les mesures d’endiguement y afférentes ont subi les effets induits de plein fouet. Ainsi, l’année 2020 marquée par une forte contraction de l’activité économique a été caractérisée par la montée du chômage, et ce malgré les mesures de soutien instaurées au profit des entreprises sinistrées et des personnes impactées, souligne la BCT.

En conséquence, les créations nettes d’emplois ont été négatives, soit des pertes de 133 mille emplois d’après les données de l’Institut national de la statistique (INS), se traduisant par une aggravation du chômage qui a touché environ 725 mille personnes. De ce fait, le taux de chômage a sensiblement augmenté passant de 14,9% en 2019 à 17,4 % en 2020, touchant en particulier les diplômés de l’enseignement supérieur.

Dans ce contexte et face à l’ampleur de la récession économique et de la montée du chômage, les autorités ont pris des mesures de soutien afin de préserver le tissu économique et surtout les entreprises en difficulté qui ont été obligées de licencier tout ou une partie de leur effectif ou de procéder à des fermetures temporaires ou même définitives.

D’après rapport de la BCT