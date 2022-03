Tunisie: Hausse du prix des cigarettes

La Régie nationale du tabac et des allumettes (RNTA) et la Manufactures des Tabacs de Kairouan (MTK) ont annoncé une hausse des prix de vente au public des cigarettes et d’autres produits à partir de ce lundi 28 mars 2022.

Cette hausse est comprise entre 100 et 600 millimes selon les marques. A noter qu’il s’agit de le deuxième hausse en moins d’un an, puisque la dernière augmentation date du mois de juin 2021.

Voici la liste des nouveaux prix: