Tunisie : Hichem Mechichi affirme qu’il ne démissionnera pas et cite Béji Caïd Essebsi

Le chef du gouvernement, Hichem Mechihi, a affirmé ce vendredi 12 février qu’il ne démissionnera pas. « Je suis un soldat au service de ce pays, et le soldat ne fait pas désertion ».

Dans une déclaration médiatique, en marge de la cérémonie de remise des prix du concours de la création artisanale, Mechichi a considéré que « le fait de ne pas appeler les nouveaux ministres pour la prestation de serment a provoqué un grand blocage du service public et des intérêts de l’Etat tunisien ».

Le locataire de la Kasbah a appelé à activer la mise en place de la Cour constitutionnelle, s’appuyant sur l’avis du tribunal administratif, à ce sujet.

Il a dit avoir envoyé une correspondance au chef de l’Etat pour connaitre les ministres objet de soupçons de corruption, et lui a demandé d’appeler les autres ministres à la prestation de serment pour qu’ils puisent entrer en fonction.

Mechichi a ajouté que « la situation ne souffrait plus d’attente, et qu’il était ouvert sur tous les avis et conceptions ».

Une issue de crise sera trouvée pour garantir la pérennité du service public, a-t-il assuré.

Le chef du gouvernement a cité le défunt président, Béji Caïd Essebsi. « Si Béji disait que la gestion de l’Etat est une affaire sérieuse », a-t-il lancé.

Gnetnews