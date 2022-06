Tunisie : HmaÃ¯di annonce le prolongement de la grÃ¨ve d’une deuxiÃ¨me semaine, si le dÃ©cret prÃ©sidentiel n’est pas annulÃ©

Tunisie : Hmaïdi annonce le prolongement de la grève d’une deuxième semaine, si le décret présidentiel n’est pas annulé

Le président de l’association des magistrats tunisiens (AMT), Anas Hmaïdi, a annoncé ce jeudi 09 juin, le prolongement de la grève dans l’ensemble des tribunaux et institutions judiciaires d’une deuxième semaine, dans le cas où le chef de l’Etat, Kaïs Saïed, ne répond pas à la demande d’annulation du décret présidentiel n’o 516 de l’année 2022, portant sur la révocation de 57 magistrats.

Lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi à Tunis, par la coordination des structures judiciaires, il a appelé à revenir sur le décret présidentiel et à l’annuler, le qualifiant « d’inique, illégal et inconstitutionnel ».

Il a affirmé que « les magistrats étaient disposés à reprendre le travail, à partir de demain, dans le cas où cette injustice est levée et la porte est ouverte devant la reddition des comptes, à condition qu’elle repose sur des règles saines, appuyant la magistrature, opérant un saut qualitatif et rompant avec les phénomènes négatifs et de corruption ».

Il a ajouté que « les magistrats refusaient l’application de l’outil de révocation, car c’est un outil qui enfreint le principe de l’indépendance de la justice et approfondit la crise ».

Gnetnews