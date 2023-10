Tunisie : Hôpital Sadok M’Kaddem de Djerba, des services médicaux font peau neuve

Les travaux d’aménagement du service d’urologie, et du service de diabétologie-endocrinologie et nutrition de l’hôpital régional, Sadok M’kaddem (Djerba) sont arrivés à leur terme, moyennant une enveloppe de 55 mille dinars, a déclaré, ce lundi, le directeur de l’hôpital régional, Salem Issa.

Dans une déclaration à la TAP, Issa a déclaré que les travaux d’aménagement et de maintenance ont concerné la rénovation des sanitaires, la nouvelle répartition des salles des malades, la peinture… chose ayant changé le visage de ces deux services et amélioré les conditions de travail, de séjour et de soins en leur sein.

L’hôpital s’apprête au démarrage de travaux analogues dans les services de médecine générale et de chirurgie générale, maintenant que les procédures administratives sont achevées, et ce dans le cadre des efforts déployés pour l’amélioration de la qualité des services, ainsi que des conditions de travail et de séjour des malades.

Le responsable a, par ailleurs, annoncé l’entrée en exploitation du service de gynécologie-obstétrique, ayant fait l’objet de travaux d’extension, avec l’ajout de 18 lits, et autres travaux moyennant une enveloppe de 500 mille dinars, au titre des interventions du ministère de la Santé.

Gnetnews