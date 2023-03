Tunisie : Ibrahim Bouderbela élu président de la nouvelle Assemblée

L’ancien bâtonnier, Ibrahim Bouderbela, a été élu hier, en tant que président de l’Assemblée des représentants du peuple, au terme du second tour de cette élection à bulletins secrets.

Ibrahim Bouderbela l’a emporté à 83 voix, contre son compétiteur Abdesselam Dahmani, qui n’en a obtenu que 67.

Saoussen Mabrouk et Anouar Marzouki ont été élus en tant que vice-présidents de l’Assemblée à l’issue du 2ème tour du scrutin, à respectivement 87 votes, et 72 votes.

L’Assemblée des représentants du peuple, issue des législatives du 17 décembre 2022 et 29 janvier 2023, a tenu hier, lundi 13 Mars, sa séance inaugurale, et est entrée effectivement en fonction, après la prestation de serment de ses membres, l’élection de son directoire, et la formation de la commission qui aura à plancher sur le règlement intérieur, entérinée par la plénière.

Gnetnews