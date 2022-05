Tunisie : Inauguration samedi d’une nouvelle avenue à Ennasr 2 du nom du militant Omar Safraoui

Une cérémonie aura lieu samedi 07 Mai 2022 pour l’inauguration de l’avenue Omar Safraoui, à Ennasr 2 à l’Ariana, en mémoire du défunt militant, avocat et défenseur des droits de l’Homme.

La cérémonie débutera à 10 heures, à la rue Mehrez Chaïrat, derrière l’école privée, Salim School, Ennasr 2.

Seront présents aux côtés de la famille du défunt, le maire de l’Ariana, Fadhel Moussa, des représentants de l’ordre des avocats, l’UGTT, le FTDES, etc.

L’avocat, Omar Safraoui, décédé le 23 Mars 2019, est un défenseur acharné du processus de justice transitionnelle, un militant qui a assuré la défense lors des évènements du bassin minier de Gafsa, de 2008, et est à l’origine de la formation du groupe des 25 en 2011 pour plaider la cause des martyrs et blessés de la révolution…

Gnetnews