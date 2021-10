Tunisie/ Intempéries : Orages et pluies se poursuivent ce lundi, appel à ne pas se rapprocher des cours d’eau

Les perturbations météorologiques vont se poursuivre ce lundi 25 octobre, avec des pluies orageuses, par moments, intenses au Nord et au Centre-Est, et des nuages denses dans le reste des régions.

Dans son premier bulletin météo de la journée, l’INM prévient contre la violence du vent près des côtes, avec une vitesse atteignant les 60 km/ heure.

Les bulletins d’alerte restent de mise, pour la navigation et la pêche et la mer est très agitée à houleuse.

Les températures seront en baisse avec des maximales oscillant entre 15 et 21° au Nord, et au centre et entre 21 et 27°au Sud.

Le ministère de l’Agriculture, des ressources hydrauliques, et de la pêche appelle les citoyens et les agriculteurs à faire montre de vigilance et à ne pas se rapprocher des édifices hydrauliques et des cours d’eau.

Suite aux alertes émises par l’Institut national de météorologie, prédisant la poursuite des intempéries les prochains jours, le ministère appelle les pêcheurs à ne pas s’aventurer en mer, et à prendre les précautions nécessaires pour s’assurer que leurs embarcations dont bien rattachées à quai.

Des pluies diluviennes se sont abattues ce week-end sur la Tunisie notamment sur les régions du Nord.

Les précipitations ont été comprises entre 45 et 136 millimètres à l’Ariana, 41 à 48 millimètres à Tunis, 14 et 46 millimètres à Nabeul, 40 et 166 millimètres à Bizerte, etc.

Si elles sont d’un grand apport pour des barrages à sec, et une saison agricole qui peine à démarrer, les précipitations ont provoqué de grands dégâts au niveau l’infrastructure, des habitations et autres locaux.

Gnetnews