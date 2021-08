Tunisie : Jarandi dément l’infiltration des terroristes de Libye, « la partie libyenne nous a rassurés »

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a déclaré jeudi 26 août 21 à el-Wataniya, « avoir informé la partie libyenne que la situation épidémique a imposé des restrictions à la circulation des personnes ; et que le protocole sanitaire mis en place par le comité scientifique s’applique à tous les arrivants en Tunisie, y compris aux Tunisiens de retour au pays, et non uniquement aux ressortissants libyens ».

Dans une déclaration à la même chaîne, en marge d’une réunion conjointe à Tunis, la ministre des Affaires libyennes, Nejla Mangouch, a indiqué que « la fermeture des frontières a été dictée uniquement par des raisons sanitaires en préservation de la santé des peuples tunisien et libyen… », signalant que « les deux parties ont examiné les moyens d’appliquer le protocole sanitaire de manière adaptée à la particularité des relations entre la Tunisie et la Libye ».

Au volet sécuritaire, Jarandi a indiqué que « la région est confrontée aux menaces terroristes, à la migration illégale et à la traite des personnes ; des problèmes dont on a souffert la dernière période et dont on souffre encore », appelant à y faire face ensemble, « notamment à travers l’échange des informations et des renseignements, particulièrement sur les frontières et en haute mer pour maitriser ces phénomènes ».

Le ministre a démenti les informations faisant état « d’infiltration de terroristes sur le territoire tunisien, en provenance de la base libyenne d’al-Wattia », signalant que « ce sont des informations de Facebook ».

« Nous avons discuté de ce sujet avec les responsables libyens, ils nous ont rassurés que la situation au niveau des frontières est sous leur contrôle, et il en va de même pour nos frontières, où la situation est maîtrisée », a-t-il souligné en substance.

Jarandi a fait état d’une détermination conjointe à sécuriser les frontières, des deux côtés.

Gnetnews