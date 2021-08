Tunisie/ Libye : Des engagements autour de lâ€™ouverture des frontiÃ¨res, la dette, la reconstruction et les travailleurs tunisiens…

Tunisie/ Libye : Des engagements autour de l’ouverture des frontières, la dette, la reconstruction et les travailleurs tunisiens…

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, a affirmé la nécessité « de raffermir les relations bilatérales tuniso-libyennes, et de les hisser au niveau d’un partenariat stratégique efficient et solidaire ».

Lors d’une séance de travail ministérielle conjointe tuniso-libyenne, tenue jeudi 26 Août 2021, au siège du département du Nord-Hilton, en présence de plusieurs ministres libyens et tunisiens, Jarandi a réaffirmé « la position de principe de la Tunisie et son appui à la Libye, dans tous les forums sociaux, régionaux et internationaux ».

La ministre des AE libyennes, Nejla Mangouch, a affirmé « le soutien des autorités libyennes à la Tunisie, dans tous ses choix et décisions, étant un exemple à suivre en matière de transition démocratique ».

La délégation libyenne a dit son attachement à « la sécurité de la Tunisie, du fait de l’interdépendance des intérêts et l’unité de destin entre les deux pays », tout en œuvrant ensemble « à les préserver de toutes les menaces, tous types confondus ».

Au sujet de l’ouverture des frontières entre les deux pays, la partie tunisienne a souligné que « l’évolution de la situation épidémique a imposé des restrictions à la circulation des personnes, et le protocole sanitaire élaboré par le comité scientifique, s’applique à tous les arrivants en Tunisie, en vue d’éviter que la situation épidémique ne s’aggrave davantage ».

Les deux parties ont, par ailleurs, préconisé « la tenue de réunions virtuelles entre les comités scientifiques des deux pays, pour examiner l’éventualité d’adapter le protocole sanitaire aux régions frontalières, compte tenu des spécificités de ces zones, du caractère urgent des cas humains urgents, ainsi que des intérêts économiques et commerciaux ».

La réunion a, de surcroît, examiné les différents domaines de coopération bilatérale, notamment les secteurs prioritaires, à l’instar de la coopération dans la lutte contre le Covid-19, la résolution des arrières au titre de la dette des cliniques tunisiennes, auprès de la Libye, la participation des entreprises tunisiennes à la reconstruction en Libye, et la protection des droits des travailleurs tunisiens, notamment ceux qui ont quitté le territoire libyen après la révolution de février 2011.

