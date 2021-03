Tunisie : Jarandi sâ€™entretient avec son homologue palestinien au Caire, et prÃ´ne la solution Ã  deux Etats

Tunisie : Jarandi s’entretient avec son homologue palestinien au Caire, et prône la solution à deux Etats

Les évolutions de la cause palestinienne, les questions bilatérales et les affaires d’intérêt commun ont été au centre d’un entretien entre le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, et son homologue palestinien, Riadh Maliki, tenu en marge de la réunion ministérielle de la Ligue arabe au Caire, annonce ce mercredi après-midi, le département du Nord Hilton sur sa page officielle Facebook.

Le ministre a évoqué « la contribution de la Tunisie, à travers son statut de membre du Conseil de sécurité, à remettre la cause palestinienne aux devants de la scène internationale, et à redynamiser le processus politique sur la base de la solution à deux Etats ». La Tunisie appelle à « une action internationale fédératrice et unique, en mesure de réunir les conditions propices à l’amorce de négociations sérieuses garantissant la restitution des droits palestiniens aux leurs ».

Othman Jarandi a, par ailleurs, appelé à « une solidarité interarabe et au resserrement des liens dans la région, en vue de sortir de cette crise mondiale, avec le moins de dégâts possibles, et faire face aux défis nouveaux dans la région, à plus forte raison en cette étape critique, que la pandémie du Coronavirus n’a fait que compliquer davantage ».

Maliki a exprimé « l’estime palestinienne au président Kaïs Saïed, pour son intérêt personnel et constant à la cause palestinienne, et sa détermination à la défendre dans les différentes rencontres régionales et internationales, face à l’obstination des autorités d’occupation à imposer les politiques du fait accompli, et à poursuivre les violations des droits du peuple tunisien ».

Le ministre palestinien a évoqué la nécessité d’aller de l’avant dans le processus de réforme de la ligue arabe, et de renforcer les mécanismes d’action arabe commune, de manière à ce que cette organisation retrouve son rôle initial, a fortiori face à l’état d’instabilité qui caractérise la région, laquelle requiert la conjugaison des efforts de tous, pour s’affranchir de ces crises, rapporte en substance la même source.

Gnetnews