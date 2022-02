Tunisie : Jarandi s’entretient avec un haut responsable iranien sur la coopération bilatérale

Le ministre des Affaires étrangères, Othman Jarandi, s’est entretenu hier, mercredi 23 février, au siège du ministère, avec Mir Masssoud Hasneyene, ministre des Affaires étrangères adjoint iranien, chargé des affaires du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

Le responsable iranien est en visite en Tunisie, dans le cadre d’une tournée dans la région maghrébine.

Le ministre a reçu un message écrit de son homologue iranien, portant sur « la coopération bilatérale, et les moyens de la consolider dans différents domaines », indique un communiqué du département du Nord-Hilton paru dans la nuit.

La rencontre était, par ailleurs, une occasion pour évoquer « les liens historiques et les relations fraternelles entre les deux pays frères, et leur volonté commune en matière de consolidation de leurs relations dans les différents domaines, tout en saisissant les moyens existants en Iran et en Tunisie, d’une manière profitable aux deux peuples ».

Jarandi a appelé « à préparer les conditions propices à la tenue des prochaines échéances bilatérales, en prime la prochaine session de la commission mixte, outre l’impulsion de la coopération dans les domaines économique, financier, culturel et touristique, et l’échange des visites entre délégations et experts des deux pays ».

Les évolutions dans la région ont été par ailleurs évoquées, les deux parties ont échangé les points de vue au sujet des questions régionales et internationales d’intérêt commun

Le diplomate iranien a salué le rôle joué par la Tunisie, pendant son mandat en tant que membre non-permanent du conseil de sécurité 2020 -2021, dans la défense des causes justes, en prime la cause palestinienne, selon la même source.

