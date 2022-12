Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed clarifie la rÃ©alitÃ© de la situation nationale dans une rÃ©union avec Antony Blinken Ã  Washington

Tunisie : Kaïs Saïed clarifie la réalité de la situation nationale dans une réunion avec Antony Blinken à Washington

Le président de la république, Kaïs Saïed, a eu, hier mercredi 14 décembre à Washington, une séance de travail, avec le chef du département d’Etat, Antony Blinken, en marge de sa participation au 2ème Sommet des leaders Etats-Unis/ Afrique.

Cette rencontre a permis « de clarifier la réalité de la situation en Tunisie, et de réfuter les allégations et affabulations répandues par certaines parties connues, en vue de salir l’image du pays à l’étranger », rapporte un communiqué de la présidence.

Le chef de l’Etat a expliqué l’importance « de permettre au peuple tunisien souverain d’exercer son droit à exprimer, en toute liberté, sa volonté, à travers les élections du 17 décembre courant ».

Les discussions ont été, par ailleurs, une occasion, d’évoquer « les relations historiques et solides entre la Tunisie et les Etats-Unis, et ce que les deux pays partagent, en termes de foi inébranlable dans les valeurs de démocratie, de respect des droits de l’homme, et de garantie des libertés, dans le cadre de la constitution et la loi ».

Kaïs Saïed a, également, passé en revue les défis sociaux et économiques auxquels se heurte le peuple tunisien en cette période.

Le Secrétaire d’Etat américain a exprimé, pour sa part, « les dispositions de son pays à poursuivre l’appui de l’économie tunisienne, notamment face aux actuelles évolutions régionales et internationales ».

Il a été convenu de poursuivre l’action et la concertation entre les responsables des deux pays, pour suivre les dossiers de partenariat, de coopération bilatérale et multilatérale dans de nombreux domaines.

Le chef de l’Etat s’était auparavant rendu à la bibliothèque du congrès américain, et avait participé avec son épouse à un dîner organisé par la présidente de la chambre des représentants, Nancy Pelosi en l’honneur des dirigeants participants au Sommet USA/Afrique.

Gnetnews