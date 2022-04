Tunisie : Kaïs Saïed considère la démarche des députés, comme une « haute trahison » (Msallem)

Le président de la ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH), Jamel Msallem, a déclaré ce mardi 05 avril, que le président de la république, lors de la rencontre les ayant réunis hier à Carthage, a considéré la démarche des députés de l’Assemblée dissoute, et la tenue d’une plénière à distance à la date du 30 Mars, comme étant « une haute trahison ».

Lors d’un entretien avec Shems, il a indiqué que Kaïs Saïed s’était attaché à cette position, selon laquelle la démarche des députés est « une haute trahison », « une formule qu’il a répétée à deux ou trois reprises, lors de la rencontre d’hier ».

S’agissant du dialogue attendu, Jamel Msalem a déclaré que « le chef de l’Etat refuse la participation des partis impliqués dans la dernière décennie », affirmant qu’ils ne sont pas concernés par le dialogue.

Il a encore révélé que la Ligue a reçu de nombreuses plaintes, liées à la liberté de circulation. Il s’est avéré que « de nombreuses personnes étaient empêchées de circuler ».

Il a signalé avoir prévenu, hier, le président de la république que « la ligue voulait s’assurer sur le dispositif des droits et libertés, et des chapitre 1 et 2 de la constitution, auxquels, il ne faudrait pas toucher ».

Il a ajouté que Kaïs Saïed lui a assuré de nouveau, qu’il ne cherchait pas le pouvoir, et n’avait pas l’intention de toucher aux libertés.

Msallem a reconnu que la LTDH a des craintes envers plusieurs choses en Tunisie, évoquant « les violations dans les médias ».

« La ligue tunisienne des droits de l’homme sera prudente », a-t-il dit.

Gnetnews