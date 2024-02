Tunisie : Commissions bancaires, crédits, appui au développement…au centre d’un entretien Saïed – Ghandri

Le président de la république, Kaïs Saïed, s’est entretenu hier, lundi 12 février, à Carthage avec le président du Conseil bancaire et financier, Néji Ghandri.

La rencontre a porté, notamment, sur la nécessaire implication des banques publiques et privées et autres institutions financières dans l’appui de l’économie nationale, selon les choix du peuple tunisien, et non sur la base des injonctions d’une quelconque partie étrangère.

Le chef de l’Etat a recommandé l’octroi de crédits à des conditions préférentielles, notamment aux citoyens ayant pris l’initiative de se lancer dans des sociétés communautaires.

Il a, également, appelé à comprimer les commissions bancaires, qui restent injustifiées, le client de la banque n’en comprend pas les raisons du prélèvement. Il a, aussi, évoqué les crédits, lesquels sont des contrats sous leur forme légale, mais qui ne sont, en réalité, qu’une soumission au bon vouloir de la seule institution bancaire.

Les discussions ont, également, porté sur l’amendement de l’article 411 du code du Commerce, et la nécessité que les banques assument une partie de la responsabilité, comme c’est le cas dans de nombreux autres pays.

Kaïs Saïed a appelé à la contribution des banques à l’effort de développement, non seulement à travers les crédits accordés aux entreprises publiques afin qu’elles retrouvent leur équilibre financier, mais à travers la participation à la réalisation des projets nationaux.

Le peuple tunisien mène une guerre de libération, tout le monde devra s’y inscrire, le devoir sacré le requiert, afin que tous nous sortions victorieux, en répondant aux revendications du peuple tunisien, a-t-il souligné.

