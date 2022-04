Tunisie : Kaïs Saïed décore Donald Blome des insignes de grand Officier de la république

Le président de la république, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 05 avril à Carthage, l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis, Donald Blome, qui lui a rendu une visite d’adieu, à l’occasion de la fin de ses missions dans notre pays.

Cette rencontre était une occasion « pour affirmer la solidité des liens stratégiques entre la Tunisie et les États-Unis, et la détermination conjointe de les développer davantage, notamment au nom des valeurs et principes conjoints liant les deux pays », rapporte cet après-midi un communiqué de la présidence.

Le diplomate US a présenté ses vifs remerciements au président de la république pour l’appui dont il a bénéficié pendant sa mission, réitérant « la détermination de son pays à consacrer davantage les liens de coopération et d’échange avec la Tunisie ».

Le chef de l’état a décoré l’ambassadeur américain des insignes de grand Officier de la république, en reconnaissance de ses efforts en matière de consolidation des relations d’amitié historiques entre la Tunisie et les États-Unis.

Le diplomate US avait fait ses adieux auparavant à la cheffe du gouvernement, Nejla Bouden.

Gnetnews