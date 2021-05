Tunisie : Kaïs Saïed détient la meilleure côte de confiance avec 41 %

Le président Kaïs Saïed détient la meilleure côte de confiance avec 41 %, selon le baromètre politique du mois de Mai de Sigma Conseil/ Le Maghreb, paru dans l’édition de ce jeudi 27 Mai, du journal arabophone.

Il est suivi par le dirigeant d’Ennahdha, Abdellatif Mekki, et de l’écrivain Safi Saïed, qui sont ex aequo, avec 32 % ; la présidente du parti destourien libre (PDL), Abir Moussi (26 %) ; et l’ancien président de la république, Moncef Marzouki (21 %).

Les personnalités auxquelles les Tunisiens ne font pas confiance, selon ce sondage sont Rached Ghannouchi (77 %), Ali Laâridh (65 %), Seïfeddine Makhlouf (64 %), Youssef Chahed (61 %), et Nabil Karoui (58 %).

Ce sondage réalisé du 17 au 19 Mai 2021 sur un échantillon de 806 Tunisiens, a révélé une hausse de la cote de pessimisme au sein de la population qui se situe autour de 90 %.

Gnetnews