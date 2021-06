Tunisie : Kaïs Saïed et son épouse reçus par le couple royal de Belgique à Bruxelles

Le président Kaïs Saïed et son épouse, Ichraf Chebil, ont rencontré hier, jeudi 03 juin au palais royal à Bruxelles, le roi Philippe de Belgique, et sa femme. C’est la première apparition de la première dame lors d’une visite officielle du président de la république.

Les discussions entre le chef de l’Etat et le souverain belge, ont porté sur « les liens d’amitié et les relations de coopération fructueuses entre la Tunisie et la Belgique dans différents domaines », en prospectant « les opportunités de leur développement et diversification ».

Les deux parties ont, par ailleurs, mis l’accent sur « l’importance de la conjugaison des efforts internationaux et la mise à disposition du soutien nécessaire, en vue d’un règlement solidaire et efficient de la propagation du Covid-19 ».

Il a été aussi question de « la poursuite de la coordination pour une bonne préparation de la visite d’Etat que le chef de l’Etat compte effectuer en Belgique, en septembre prochain ».

Kaïs Saïed a adressé une invitation au roi des Belges, qui l’a bien accueilli et a promis d’y répondre dans les délais les plus proches, indique la présidence dans un communiqué.

Gnetnews