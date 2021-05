Tunisie : Kaïs Saïed mène plusieurs entretiens à Paris

Le président Kaïs Saïed s’est entretenu hier, lundi 17 Mai, avec la Secrétaire Générale de l’organisation internationale de la Francophonie (OIF), Louise Mushikiwabo, au siège de l’ambassade de Tunisie à Paris.

Les discussions ont porté sur « les préparatifs en cours pour la tenue du sommet de la Francophonie, et la coordination avec l’OIF, pour bien préparer cette importante échéance ».

Le chef de l’Etat a dit l’engagement de la Tunisie pour la tenue de ce sommet à la date convenue, ce a quoi,

Louise Mushikiwabo a répondu par la détermination de l’organisation à appuyer les efforts de la Tunisie pour la tenue de cet événement.

Kaïs Saïed s’était entretenu, auparavant avec son homologue congolais et président en exercice de l’Union africaine, Félix Tshisekedi, et lui a adressé une invitation à se rendre en visite en Tunisie.

Tout en affirmant l’attachement de la Tunisie à sa dimension africaine, le chef de l’Etat a appelé « à investir dans les importantes richesses humaines et naturelles que recèle l’Afrique, à traiter les causes profondes des crises sur le continent, et à lutter contre le terrorisme, afin que les peuples africains se consacrent aux efforts de reconstruction et de développement ».

Tshisekedi a dit la volonté de son pays « à tirer profit de l’expérience tunisienne dans les domaines de l’infrastructure, de l’énergie, de l’agriculture, et du développement de la coopération bilatérale dans les secteurs du transport, de l’enseignement supérieur et de la santé ».

Le chef de l’Etat qui s’est rendu hier à Paris pour participer ce mardi 18 Mai, au « sommet de relance des économies africaines », a débuté sa visite par un entretien lundi, avec le président ivoirien, Hassan Ouattara.

Le dirigeant ivoirien a dit l’aspiration de son pays « à tirer profit de l’expérience tunisienne dans plusieurs domaines, notamment dans le secteur de la Santé, à travers le développement de la coopération médicale, et la formation des étudiants ivoiriens dans les universités tunisiennes ». Ouattara a appelé le secteur privé en Tunisie, « à renforcer sa présence en Côte d’Ivoire, et à prospecter davantage les opportunités d’investissement et de partenariat ».

Saïed a dit « les totales dispositions de la Tunisie à consolider sa coopération avec la Cote d’Ivoire, dans le domaine de la santé, notamment dans la perspective de la création de la cité médicale des Aghlabides à Kairouan ».

Le chef de l’Etat a adressé une invitation à son homologue ivoirien à se rendre en Tunisie, ce dernier a promis d’y répondre prochainement.

