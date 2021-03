Tunisie : Kaïs Saïed prône des médias indépendants du pouvoir politique

Le président Kaïs Saïed a reçu ce lundi 22 Mars 2021, à Carthage, Nouri Lajmi et Hichem Snoussi, respectivement président et membre de la Haute autorité indépendante de la Communication audio-visuelle, qui lui ont présenté un rapport sur l’activité de la HAICA au cours de l’année 2018.

Le chef de l’Etat s’est enquis « des entraves auxquelles se heurte la Haute autorité, en matière d’accomplissement de ses missions, et de son rôle de régulation et de contrôle des médias, et des pressions dont elle fait l’objet », appelant à « la nécessité d’en préserver l’indépendance, d’appliquer la loi à tous sur un pied d’égalité, et de faire face aux dépassements et pratiques de certains médias », rapporte un communiqué de la présidence.

Saïed s’est dit persuadé que « la liberté de pensée est un prélude à la liberté d’expression », réitérant son soutien « aux médias libres et intègres ». Il a affirmé son « intérêt constant » au paysage audiovisuel, et sa détermination « à ce que les médias soient totalement indépendants du pouvoir politique ».

Le chef de l’Etat a, par ailleurs, appelé « à accélérer l’examen des dossiers des chaines illégales, à combattre la corruption dans les médias, à mettre un terme à la propagande politique, et aux différentes formes de financement étranger des médias, afin qu’ils ne soient pas sous l’emprise des groupes financiers et de pression, à l’intérieur et à l’extérieur ; qu’ils ne perdent pas leur crédibilité et ne se transforment en moyens de propagande influençant l’opinion publique dans le but d’accéder au pouvoir ou de s’y maintenir », ajoute en substance la même source.

Nouri Lajmi a dit sentir auprès du chef de l’Etat, « un intérêt pour l’action de la haute autorité, et un soutien », annonçant la création d’une équipe de travail dont la mission est d’élaborer un rapport sur les dépassements et les failles relevés dans certains médias.

Gnetnews