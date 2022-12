Kaïs Saïed aux sénateurs américains : « La Tunisie est attachée à sa souveraineté »

Le président de la république, Kaïs Saïed, a rencontré, mercredi 14 décembre 2022 à Washington, le sénateur américain, Bob Mendez, président de la commission des relations extérieures au Sénat américain, et son adjoint, le sénateur républicain, James Rich.

Cette rencontre a constitué, une occasion, au cours de laquelle, « le chef de l’Etat est revenu de nouveau, sur la réalité de la situation en Tunisie, contrairement à ce que cherchent à propager certains, en termes d’image déformée du pays, et des choix de son peuple qu’il avait exprimés depuis juillet 2021 ».

Saïed a rappelé « les étapes franchies avec un large soutien populaire », signalant que « la Tunisie s’apprête à organiser des élections législatives, en respect de l’échéance fixée au préalable ».

« La Tunisie est attachée à sa souveraineté et l’indépendance de sa décision nationale, tout en étant ouverte au dialogue et à la concertation avec les partenaires et amis dans le cadre du respect mutuel », a-t-il souligné, cité par un communiqué de la présidence.

Il a ajouté que « la Tunisie était attachée aux valeurs et principes de liberté, de démocratie, de droits de l’homme, qu’elle partage avec l’ensemble des peuples du monde ».

Saïed a évoqué « les défis économiques et sociaux auxquels se heurte le pays, du fait de choix antérieurs, et une conjoncture régionale et internationale erratique ». Il a souligné « les efforts déployés, pour rompre avec la corruption, assainir la justice, et réunir les conditions de vie décente dont le peuple tunisien est digne ».

Il a affirmé l’attachement de la Tunisie « à poursuivre la consécration des relations historiques privilégiées avec les Etats-Unis, et à les développer dans différents domaines, conformément à des mécanismes et approches répondant aux aspirations des peuples des deux pays amis ».

Le président de la république a adressé une invitation au président de la commission des relations extérieures du Sénat, de se rendre en visite en Tunisie, à laquelle il a promis de répondre.

Gnetnews