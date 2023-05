Tunisie : Kaïs Saïed s’envole vers l’Arabie Saoudite, pour participer au 32ème sommet arabe

Le président de la république, Kaïs Saïed, a quitté ce jeudi après-midi le territoire national, en direction de l’Arabie saoudite, à l’invitation du Roi Salman Ibn Abdelaziz, pour participer au sommet arabe, dans sa 32ème session.

A son arrivée à l’aéroport présidentiel, le chef de l’Etat a passé en revue, un détachement des trois armées qui lui rendaient les honneurs, avant de saluer le drapeau au son de l’hymne national, rapporte la présidence dans un communiqué.

La cheffe du gouvernement, Najla Bouden, le premier délégué chargé de la gestion du gouvernorat de Tunis, le Secrétaire Général en charge de la gestion de la municipalité de Tunis, et les membres du cabinet présidentiel lui ont fait leurs adieux à l’aéroport.

Le sommet arabe se tiendra demain, vendredi 19 Mai, à Riyad, et sera marqué par la participation du président syrien, Bachar al-Assad, suite à la récente décision de la ligue arabe de réintégrer la Syrie en son sein, douze ans après en avoir été exclue.

Les dirigeants arabes plancheront, demain, sur les principales affaires régionales et internationales, et discuteront des voies et moyens à même de consolider l’action arabe commune, et de développer les mécanismes de cette organisation panarabe.

Gnetnews