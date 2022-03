Tunisie : KaÃ¯s SaÃ¯ed signe les trois dÃ©crets lois dont celui rÃ©gissant les sociÃ©tÃ©s communautaires

Tunisie : Kaïs Saïed signe les trois décrets lois dont celui régissant les sociétés communautaires

La présidence de la république annonce ce lundi 21 Mars la signature par le chef de l’Etat de trois décrets lois portant sur « la réconciliation pénale et l’utilisation de ses recettes », « les sociétés communautaires », et « la lutte contre la spéculation illicite ».

La présidence ajoute dans un communiqué, que le chef de l’Etat a présidé hier, dimanche 20 Mars à Carthage, jour de la commémoration de la fête de l’indépendance, la réunion du Conseil des ministres.



Le chef de l’Etat a indiqué, dans une allocution, que « cette fête nationale a été choisie pour examiner ces projets de décrets lois ».

« Ces textes sont historiques, selon les critères de justice, d’application de la loi, de révolution, et des slogans brandis par le peuple tunisien ». « Ils expriment la volonté du peuple tunisien et s’inscrivent dans le cadre de la construction de la nouvelle république, la Tunisie nouvelle fondée sur la liberté et la justice », a-t-il souligné.

La chef du gouvernement, Nejla Bouden, a présenté un exposé sur la situation économique et sociale en Tunisie et les efforts déployés par l’équipe gouvernementale dans tous les secteurs, malgré les difficultés, les obstacles, et le caractère limité des ressources financières, ainsi que la situation régionale et internationale critique, selon la même source.

