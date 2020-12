Tunisie : L’histoire prouvera qui sont les traitres et qui sont les patriotes sincères (Saïed)

Le président Kaïs Saïed a affirmé qu’ »il n’y a pas lieu en Tunisie pour les traitres, qui cherchent à attenter à l’Etat ».

Présidant hier soir, lundi 21 décembre 2020 à Carthage la réunion du Conseil supérieur des armées, le chef de l’Etat a indiqué que « les forces armées sont capables de contrer toutes les tentatives visant à troubler la situation outre les tentatives terroristes désespérantes ».

« L’Etat avec ses héros, parmi nos forces armées militaires, et forces armées sécuritaires, va faire avorter toutes les tentatives de l’attaquer de l’intérieur et de l’extérieur », a-t-il martelé dans une vidéo mise en ligne.

Le chef de l’Etat a pointé « des actes prémédités et planifiés qui visent à troubler les institutions de l’Etat », se voulant rassurant quant à « la pérennité de l’Etat ».

« L’histoire prouvera qui cherche à attenter à la patrie de l’intérieur et qui est le patriote sincère qui œuvre à préserver l’Etat tunisien », a-t-il souligné, affirmant que « l’Etat tunisien ne tombera pas quoi qu’ils fassent, ils planifient et quels que soient les crimes commis. »

Il a, par ailleurs, qualifié certaines protestations d’ordinaires. « Le peuple tunisien a les mêmes revendications brandies en 2010, son droit à la liberté, à l’emploi et à la dignité nationale, c’est la preuve du déficit des choix économiques et sociaux, ce qui s’est passé au cours de la dernière décennie n’était pas le bon choix pour les Tunisiens ».

Saïed a évoqué les insuffisances de la légalité… « On respecte la légalité mais elle est incomplète et devra être révisée ». « La légalité n’est concevable que si elle est légitime, et traduit la volonté de la majorité », a-t-il indiqué en substance.

Gnetnews