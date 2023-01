Tunisie : La BCT et six banques tunisiennes ont intégré la plateforme de paiement multidevises panarabe (Abassi)

Dans le cadre de la conférence organisée par le Fonds Monétaire Arable (FMA) à l’intention de la communauté bancaire et financière maghrébine sur la plateforme de paiement multidevises panarabe « BUNA », M. Marouane El Abassi, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a, rappelé l’importance de l’intégration des infrastructures des paiements de la région en tant que « levier incontournable pour atteindre l’objectif stratégique d’intégration financière et économique ».

Le gouverneur de la BCT a mis l’accent sur les perspectives d’une « coopération plus dynamique » qu’offre cette plateforme au profit des opérateurs économiques des pays arabes en général et maghrébin en particulier. Buna présente des avantages intrinsèques en termes de conditions allégées d’adhésion et de coûts réduits favorisant la célérité du dénouement des transactions des opérateurs ainsi que des flux de compensation et de règlement entre les banques centrales.

Le chef de l’Institut d’émission a réitéré, dans ce sens, le soutien de la BCT pour le développement de ce projet. Il a, ainsi, invité la communauté bancaire maghrébine à saisir l’opportunité offerte par la plateforme BUNA avec une adhésion plus intense et une diversification des cas d’usage à même d’enrichir le paysage des échanges arabes.

Il est à rappeler dans ce cadre que la BCT figure parmi les 3 premières institutions d’émission ayant adhéré au système BUNA et que 6 banques tunisiennes ont déjà assuré leur intégration.

D’après Communiqué