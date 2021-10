Tunisie : La campagne de vaccination des plus de 40 ans, avec le choix du vaccin prolongÃ©e

Tunisie : La campagne de vaccination des plus de 40 ans, avec le choix du vaccin prolongée

Le ministère de la Santé annonce la poursuite de la campagne de vaccination tout au long de cette semaine, du 04 au 09 octobre dans les centres de vaccination fixes, de 8h à 17h.

Ces journées portes-ouverts sont destinées à la catégorie 40 ans et plus, parmi les personnes inscrites ou non sur la plateforme Evax. Elles visent à leur administrer la première dose de l’injection anti-Covid, avec la possibilité de choix parmi cinq vaccins :

*AstraZeneca

*Coronavac (Sinovac)

*Pfizer

*Moderna

*Janseen

Les personnes convoquées pour recevoir le vaccin pendant cette même période ont également cette liberté de choix du vaccin.

Cette initiative organisée le week-end ne semble pas avoir drainé grand-monde, la proportion des personnes non-vaccinées parmi les 40 ans et plus demeure élevée, d’où la décision des autorités sanitaires de prolonger cette action.

Gnetnews