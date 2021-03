Tunisie : La campagne de vaccination sera menée avec un soutien direct de la santé militaire (Mechichi)

Le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, a déclaré ce jeudi 11 Mars, que toutes les conditions sont réunies pour le démarrage de la campagne de vaccination contre le Covid-19, avec un soutien direct de la santé militaire.

Présidant ce matin un conseil des ministres à la Kasbah consacré à l’adoption d’une série de projets de loi et de décrets, Mechichi a affirmé que « la vaccination qui débutera après-demain samedi 13 mars est le résultat d’un effort collectif, auquel ont pris part toutes les institutions de l’Etat, notamment les établissements de Santé ».

« C’est là, la Tunisie que nous aimons, et pour laquelle nous travaillons. Nous travaillons pour l’intérêt du citoyen et l’amélioration de ses conditions de vie, loin des querelles politiques ayant bloqué le pays », a-t-il souligné.

La Tunisie avait reçu mardi un premier lot de vaccins contre le Coronavirus, avec 30 mille doses du vaccin russe, Spoutnik V; et recevra de suite, d’autres contingents de la fameuse injection de différents laboratoires internationaux.

Ce faisant, Mechichi a indiqué que « les préoccupations du citoyen ont trait, actuellement, au vaccin, à la restauration de l’infrastructure, et au projet de loi des finances complémentaire, a fortiori que la situation économique et sociale est difficile », rapporte en cette fin d’après-midi un communiqué de la présidence du gouvernement.

Le conseil des ministres a examiné et voté une série de projets de loi, dont « un projet de loi portant indemnisation des victimes lors des évènements de la révolution, parmi les forces de sécurité intérieure des ministères de l’Intérieur et de la Justice » ; « un texte inhérent à l’approbation d’une convention autour de la sécurité sociale entre la Tunisie et la Suisse » ; « un projet de loi portant approbation d’un accord de garantie, datant du 30 décembre 2020, entre la Tunisie et la banque européenne de reconstruction et de développement (BERD), concernant un crédit accordé à la STEG, en vue du redressement de sa situation financière » ; « un projet de décret portant création d’une unité de gestion par objectifs pour la construction d’un centre hospitalo-universitaire à Sfax, qui en fixe l’organisation et le fonctionnement », etc.

