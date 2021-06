Tunisie : La canicule sÃ©vit, tempÃ©ratures record dans plusieurs rÃ©gions

Tunisie : La canicule sévit, températures record dans plusieurs régions

La vague caniculaire qui sévit cette dernière semaine du mois de juin en Tunisie, semble avoir encore de beaux jours devant elle. Les températures sont en hausse ce mercredi 30 juin dans les régions intérieures et au Sud, avec des maximales oscillant entre 38 et 45°, et l’apparition des coups de sirocco.

Le mercure atteindra 49° au Sud-Ouest avec la possibilité d’enregistrer des chiffres record à Tozeur et Kébili…les températures seront moins importantes sur les côtes Nord, et dans la région du littoral, oscillant entre 30 et 35°.

Le temps sera partiellement à intensément nuageux au Nord, et au Centre avec des pluies éparses et temporairement orageuses.

Les vents seront globalement modérés, avec une vitesse atteignant les 40 km/ heure près des côtes…la mer sera globalement agitée.

Gnetnews