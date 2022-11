Tunisie : La CNAM appelle ses affiliés à avoir recours à sa plateforme électronique pour désencombrer ses sièges

La Caisse nationale d’Assurance-maladie (CNAM) appelle ses affiliés et les prestataires de services à s’inscrire dans la plateforme électronique e-cnam, et y accéder pour bénéficier des différentes prestations, et éviter le grand encombrement au niveau de ses sièges, dans les différentes régions de la république.

Dans une déclaration à la TAP, hier soir mardi, le porte-parole officiel de la Caisse, Abdelaziz Sebei, a indiqué que les locaux de la CNAM connaissent une affluence de plus de 6 millions personnes/ an, ce qui est source d’encombrement, signalant que la plateforme électronique fournit, d’une manière instantanée, différentes prestations, tant pour les affiliés sociaux, que pour les prestataires de services.

Lancée fin octobre 2021, et entrée en exploitation en Mars 2022, ladite plateforme permet aux assurés sociaux de poursuivre les étapes de leur dossier sanitaire, de retirer les extraits de remboursement, de déposer les papiers complémentaires du dossier, et de changer le mode de soins, dans les délais réglementaires.

Elle donne la possibilité, également, de télécharger les décisions de prise en charge des médicaments spécifiques, outre la répartition géographique des prestataires de services, les spécialités des médecins et leurs adresses.

Elle permet aux médecins d’effectuer le transfert électronique des factures, de télécharger l’attestation de retenue à la source, de suivre les tableaux de remboursement, instantanément, et d’assurer le suivi des registres des malades dans les cadres prédéterminés.

Gnetnews