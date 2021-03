Tunisie : La CNRPS annonce le versement des pensions Ã  partir de demain, mercredi

Tunisie : La CNRPS annonce le versement des pensions à partir de demain, mercredi

La caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) annonce que « le versement des pensions interviendra à partir de demain, mercredi 24 Mars 2021, pour l’ensemble des bénéficiaires, indépendamment du mode de paiement, soit à travers un mandat-carte, soit via les comptes postaux et bancaires ».

Quelque 15 339 bénéficiaires dont les pensions sont calculées sur la base du SMIG, dans les professions non agricoles, se verront verser, avec la présente pension, les arriérés couvrant la période d’octobre 2020 à janvier 2021.

Les retraités dont les pensions sont égales ou inférieures à 180 dinars/ mois, au titre de la différence qui leur est accordée, conformément au décret-loi n’o 30, du 10 juin 2020.

Gnetnews