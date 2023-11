Tunisie : La concession avec la société turque TAV pour la gestion de deux aéroports tunisiens encore valable pour 25 ans (ministre)

L’Assemblée des représentants du peuple a voté hier, mercredi 29 novembre en plénière, le projet du budget du ministère du Transport de l’année 2024 à 123 voix favorables, 09 abstentions et 07 oppositions.

Le débat général s’est articulé autour de la promotion du secteur du transport afin qu’il soit une locomotive pour le développement, et rompre avec les solutions occasionnelles.

Les députés ont pointé le manque des lignes de transport interurbain, la faiblesse des dessertes avec de nombreuses régions…Ils ont appelé à opter pour des tarifs réduits de transport pour les Tunisiens à l’étranger, à appuyer le transport aérien, à le restructurer, et à redresser les équilibres financiers de la compagnie Tunisair.

Les élus ont réclamé un traitement sérieux des dossiers de corruption, la consolidation du partenariat avec le secteur privé pour améliorer les conditions du transport, la dégradation de la situation des sociétés régionales du transport, la maintenance du parc et l’amélioration des prestations, l’aménagement du port de Radès et la mise en place d’un système d’information.

Dans sa réponse, le ministre a annoncé la mise en place d’un programme de restructuration et de redressement des équilibres financiers de la compagnie Tunisair, faisant état d’une amélioration sensible de l’indicateur de la régularité des vols, et annonçant la poursuite du programme de renouvellement de la flotte.

Il a ajouté que l’office de l’aviation civile et des aéroports (OACA) exploite les aéroports, à l’exception des aéroports de Monastir et d’Enfidha exploités dans le cadre d’un contrat de concession, dont les clauses sont suivies de la part de la partie tunisienne.

Rabie Majidi a affirmé que la concession avec la société TAV pour gérer les aéroports Habib Bourguiba Monastir et Enfidha en est, actuellement, à sa 15ème année. Reste 25 autres années prévues par le contrat. Il est nécessaire de rapprocher les positions entre les deux parties pour instaurer des règles pendant la période restante de la concession, sans céder sur les intérêts de l’Etat tunisien, a-t-il souligné.

Il a annoncé la mise en place d’une stratégie pour le développement du transport public, et sa réhabilitation dans la vie sociale, avec la préservation de l’environnement dans le cadre du programme de l’économie verte.

Gnetnews