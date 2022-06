Tunisie : La CONECT remet des Trophées à trois femmes managers des secteurs public et privé

La CONECT a remis les Trophées des femmes managers de l’année, qui en est à sa troisième édition, à trois compétences féminines :

⚜ MANAGER SECTEUR PUBLIC : Lamia Boujnah Zribi ; Présidente du Conseil National de la Statistique.

⚜ MANAGER SECTEUR PRIVÉE : Alya El Hedda ; Directrice Générale – Opalia Pharma Recordati Group.

⚜ MANAGER LEADER ONG/ASSOCIATION : Sherifa Riahi Sahaly – Directrice pays – Tunisie terre d’asile • France terre d’asile.

La cérémonie de la remise des Trophées s’est déroulée hier, mercredi 22 juin, da au Musée National de Carthage en présence des partenaires de ce Trophée ainsi que d’autres personnalités publiques et des chefs d’entreprises tunisiens et étrangers ns sa troisième édition.

Ont été présents aux côtés de Tarak Cherif, Amel Bel Haj, Ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des séniors, ainsi que d’ambassadeurs et de délégations de pays frères et amis.

Il est à rappeler qu’en Tunisie, de plus en plus de femmes occupent aujourd’hui, des postes de responsabilités au sein de groupes ou filiales de grandes entreprises tunisiennes ou internationales, et d’organisation nationales et/ou internationales, ou encore elles créent leurs propres entreprises.

Une nouvelle génération de femmes managers et leaders, offre un nouveau visage de la TUNISIE, et donne l’image d’un pays en plein mouvement et en pleine progression.

Afin de mettre en avant cette réalité, le Trophée de la femme manager de l’année – Tunisie a été lancé en 2018, fruit d’un partenariat entre La CONECT et ALMA’s .

Ce Trophée a pour vocation de promouvoir le leadership économique au féminin, de mettre en lumière des parcours exceptionnels de femmes servant de rôle- modèle aux jeunes générations.

D’après Communiqué