Tunisie : La coopération militaire avec le Wyoming au centre d’une réunion au ministère de la Défense

Le ministre de la Défense nationale a salué « le niveau privilégié de coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis, particulièrement, l’Etat du Wyoming, avec l’évolution intervenue, ces dernières années, sur les plans quantitatif et qualitatif, dans les domaines de formation, d’entrainement, et d’appui en termes d’équipements ».

Dans le cadre du suivi des activités entre la Tunisie et le gouvernorat de Wyoming, Imed Mémiche et Mark Gordon, respectivement, ministre de la Défense nationale et gouverneur de cet Etat situé à l’ouest des Etats-Unis, ont coprésidé une réunion sur les moyens à même de promouvoir la coopération entre les deux parties, en présence du commandant de la garde nationale, et adjoint de la direction militaire à l’Etat américain, Gregory Porter, la chargée d’affaires adjointe de l’ambassade des Etats-Unis à Tunis, et les hauts cadres militaires des deux côtés.

Le ministre de la Défense nationale a salué « la teneur des activités en cours avec la garde nationale américaine du gouvernorat de Wyoming, dans les domaines de la formation, de l’entrainement et de l’échange des expériences entre les deux parties ».

Mark Gordon a exprimé ses dispositions « à poursuivre la coopération avec la partie tunisienne, et à ouvrir de plus larges perspectives en vue de la consolider dans l’intérêt des deux pays ».

La délégation de l’Etat de l’ouest américain a été, par ailleurs, reçue par le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine.

