Tunisie : La CPG est en train de reconquérir ses marchés traditionnels en France, Turquie, Brésil, Indonésie…

La compagnie de phosphate de Gafsa (CPG), se dirige pendant la période restante de 2022 à reconquérir ses clients et marchés traditionnels sur le marché mondial du phosphate, à travers une stratégie visant à approvisionner des clients en Asie et en Europe, particulièrement, en phosphate tunisien, dix ans après l’arrêt des exportations vers ces parties du monde.

Dans un entretien avec la TAP, une source responsable au sein de la CPG, a indiqué que la compagnie concentrera ses efforts la prochaine période sur la redynamisation des exportations tunisiennes de phosphate commercial, dans le cadre d’une stratégie couvrant la période restante de 2022, à travers l’injection de pas moins de 300 mille tonnes de phosphate vers les marchés européens et asiatiques.

La compagnie s’apprête ainsi à charger, avant la fin du mois, près de 50 mille tonnes de phosphate commercial vers ses clients en France, au Brésil, Turquie, parmi les fabricants des produits chimiques dans les secteurs public et privé de ces pays.

La compagnie avait approvisionné le même client français au début de l’année en cours. Il s’git de l’un des clients traditionnels que la Tunisie a perdu les dernières années, du fait de la baisse de la production nationale de phosphate à moins de 4 millions tonnes/ an, contre 8 millions tonnes en 2010.

Il a ajouté que la compagnie se tourne vers la reprises des clients traditionnels sur le marché mondial du phosphate après avoir réussi à ravitailler ses clients locaux, parmi les industriels d’engrais, soit le Groupe chimique tunisien (GCT), et la société tuniso-indienne des engrais (TIFERT), d’un important stock de phosphate commercial, permettant de couvrir leurs activités pendant des mois et d’une manière continue. Le stock du groupe chimique a augmenté actuellement à 720 mille tonnes, le plus élevé depuis 2011, équivalant à celui de 2008, a-t-il dit, cité par la même source.

La Tunisie reçoit actuellement des commandes grandissantes de phosphates, notamment de la part de la France, du Brésil, de la Turquie, de l’Indonésie, et du Pakistan. Le responsable a considéré, à cet effet, que la qualité et les spécificités du phosphate tunisien, le meilleur dans le monde, en termes d’usage direct pour des fins agricoles, sans avoir besoin de le transformer en engrais, sont autant de facteurs aidant la compagne de phosphate Gafsa à mettre en exécution sa stratégie de reprise de ses clients traditionnels, et partant à redynamiser les exportations tunisiennes en la matière.

Des négociations sont en cours, actuellement, avec des clients en Indonésie pour acheter d’importantes quantités de phosphate tunisien. D’autres pourparlers ont débuté avec des clients au Pakistan pour la même fin, a-t-il fait savoir.

La reprise des commandes du phosphate tunisien coïncide avec la hausse sensible des cours de ce produit ainsi que des engrais sur le marché mondial, ce qui est de nature à renforcer les recettes en devise, et améliorer les équilibres financiers de la CPG, ayant souffert d’une dégradation au cours des dernières années, du fait de la baisse de la production nationale de phosphate, ainsi que des ventes sur le double plan local et international.

