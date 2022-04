Tunisie : La DG de la douane inspecte le travail à l’aéroport Tunis-Carthage et partage un diner avec les officiers et autres hauts responsables

La directrice générale de la Douane, Najet Jaouadi, a effectué hier soir, lundi 25 avril, une visite d’inspection au bureau frontalier de la douane à l’aéroport de Tunis-Carthage, où elle a pris connaissance de la marche du travail.

Accompagnée dans sa visite par de hauts officiers, la responsable s’est enquise des procédures de contrôle des passagers et marchandises, incitant les cadres et les agents « à plus de vigilance pour préserver les résultats positifs, notamment ceux réalisés dans le cadre de la lutte contre les tentatives d’importation des produits interdits, préjudiciables à l’économie nationale », rapporte la douane dans un communiqué.

Un diner de rupture du jeûne a été organisé, à cette occasion, en présence du contrôleur général des services régionaux, le directeur régional de la douane à Tunis Nord, le chef du bureau de la douane à l’aéroport. Y ont été également conviés le commandant de l’aéroport, le PDG de Tunisair, la directrice générale du Catering, et le commissaire de police de l’aéroport.

Les participants ont affirmé la nécessaire coordination entre les différentes structures, en vue d’améliorer les prestations rendues aux passagers à l’aéroport.

Un hommage a été rendu, par ailleurs, à la capitaine de la douane à la retraite, Latifa Jouini, qui s’est distinguée par sa droiture et son abnégation, tout au long des années qu’elle a passées à l’aéroport, selon la même source.

Gnetnews