Tunisie : La DGGN annonce le dÃ©mantÃ¨lement d’un rÃ©seau de blanchiment d’argent, 09 mandats de dÃ©pÃ´t Ã©mis

Tunisie : La DGGN annonce le démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent, 09 mandats de dépôt émis

La Direction Générale de la garde nationale annonce le démantèlement d’un réseau de traite de personnes et de blanchiment d’argent, mené par une personne, objet de 07 avis de recherche, utilisant l’identité de son défunt frère dans l’ensemble des transactions commerciales, et a émis 09 mandat de dépôt à l’encontre des suspects, dont le propriétaire d’un point de vente d’acier destiné à la fabrication des embarcations de la mort, ayant produit des factures, estimées à un milliard et 500 mille dinars.

Cette opération a été menée par les unités des renseignements du district de la garde nationale de Jbéniana, sous la supervision du parquet, sur la base d’informations évoquant l’implication d’un groupe de personnes dans un réseau opérant entre les gouvernorats de Sfax et Nabeul dans le domaine de la vente et et de transport de fer, destiné à la fabrication des embarcations et de l’organisation des opérations d’émigration clandestine vers l’espace européen, rapporte la DGGN dans un communiqué.

Des actions techniques et de terrain ont été menées sur environ deux mois, et ont débouché sur la découverte de toutes les parties de ce réseau.

Le travail de renseignement s’est poursuivi avec les unités centrales de renseignements et leur homologue de Nabeul, Gabès, Grombalia, Djerba et Médenine, ainsi que les services de la direction régionale du Commerce de Nabeul. Il a débouché sur le placement en détention préventive de 10 personnes, la saisie de 04 camions destinés au transport du fer vers la région de Jbéniana, ainsi qu’un véhicule destiné à guetter les patrouilles sécuritaires, et des factures estimées à un milliard 500 mille dinars.

Les dix personnes interpellées ont été déférées devant le parquet, qui a émis 09 mandats de dépôt à leur encontre.

La DGGN annonce, par ailleurs, ce lundi 29 avril, la découverte d’un réseau spécialisé dans l’organisation des opérations d’émigration clandestine.

Revenant sur les faits dans un communiqué, la DGGN indiqué qu’une patrouille relevant des unités de renseignements dans le district de la garde nationale de Nabeul est parvenue à démanteler un réseau spécialisé dans « l’organisation et la préparation d’opérations de franchissement », et a arrêté quatre de ses membres.

Un véhicule utilisé dans le transport des migrants a été saisi.

Consulté, le parquet a ordonné de prendre des mesures légales à leur sujet.

